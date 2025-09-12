Россиянки запустили тренд на букеты из роз в целлофане, как из «Бригады»

В России наблюдается активное возвращение моды на 90-е годы, но оно касается далеко не стиля в одежде. В социальных сетях девушки радуются классическим букетам в стиле сериала «Бригада», сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянки показывают внушительные букеты роз, завёрнутые в целлофан. Стоимость такого подарка достигает 7 тысяч рублей. Пока непонятно, девчонки либо ностальгируют, либо же просто наводят «кринжа».

Культовый сериал «Бригада», повествующий о дружбе Белого, Фила, Космоса и Пчелы, вышел на экраны в 2002 году. Этот проект стал дебютной работой режиссёра Алексея Сидорова и открыл дорогу к славе таким актёрам, как Сергей Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева и многим другим.