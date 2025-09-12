Минобороны РФ отчиталось о групповых ударах по объектам Украины за неделю
МО сообщило о массированном и шести групповых ударах по объектам ВСУ за неделю
В период с 6 по 12 сентября российские Вооружённые Силы осуществили серию скоординированных атак, включая один масштабный удар и шесть групповых, с применением высокоточных боеприпасов и ударных беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Целями этих операций стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры, которые активно использовались ВСУ. Также были затронуты военные аэродромы и хранилища вооружений и техники.
В ходе операции также поражены пункты управления, площадки для сборки, хранения и запуска дальнобойных БПЛА, а также цех, специализирующийся на производстве безэкипажных катеров. Кроме того, ударам подверглись временные дислокации украинских воинских подразделений, националистических формирований и иностранных наёмников.
А ранее российская армия вывела из строя израильскую радиолокационную станцию РЛС RADA, используемую ВСУ, в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, российские военные успешно поразили объекты, служившие хранилищами для ракетно-артиллерийского вооружения. Дополнительными целями ударов стали места временной дислокации как украинских воинских подразделений, так и иностранных наёмников, расположенные в 147 различных населённых пунктах.