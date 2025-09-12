На границе перехватили тысячи «серых» мотоциклов и квадроциклов
ФТС раскрыла схему незаконного ввоза мотоциклов и квадроциклов в РФ через ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) раскрыла масштабную схему незаконного ввоза мотоциклов и квадроциклов из стран Евразийского экономического союза с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заказы на технику в рамках серых схем оформляются через мессенджеры, а уклонение от уплаты налогов осуществляется путём перевода на карты физлиц или криптовалютой. При этом электромотоциклы и скутеры часто маркируются с заниженной мощностью, чтобы их могли купить люди без прав, а качество такой продукции представляет прямую угрозу для жизни и здоровья потребителей.
«Крайнюю обеспокоенность вызывает факт, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества, и её эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», — предупреждает ФТС.
По итогам проверок за восемь месяцев текущего года было выявлено 4 тысячи единиц незаконно ввезенной техники, причём наибольшее количество — 3,4 тысячи единиц — пришлось на одну компанию и взаимосвязанных с ней лиц, которых проверила Центральная акцизная таможня.
