Россия продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине, в то время как страны Европы создают этому препятствия. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что европейские державы своей позицией лишь усложняют поиск выхода из кризиса.