12 сентября, 10:38

Песков обвинил Европу в противодействии мирному урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Россия продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине, в то время как страны Европы создают этому препятствия. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что европейские державы своей позицией лишь усложняют поиск выхода из кризиса.

Ранее Песков заявил, что Россия готова в оперативном порядке обеспечить проведение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как только в них появится потребность. По его словам, для этого существуют все необходимые каналы. Однако на настоящий момент, подчеркнул представитель Кремля, дата очередного телефонного разговора глав двух государств ещё не согласована.

