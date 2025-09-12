Песков обвинил Европу в противодействии мирному урегулированию на Украине
Обложка © Life.ru
Россия продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине, в то время как страны Европы создают этому препятствия. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков подчеркнул, что европейские державы своей позицией лишь усложняют поиск выхода из кризиса.
Ранее Песков заявил, что Россия готова в оперативном порядке обеспечить проведение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как только в них появится потребность. По его словам, для этого существуют все необходимые каналы. Однако на настоящий момент, подчеркнул представитель Кремля, дата очередного телефонного разговора глав двух государств ещё не согласована.