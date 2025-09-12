Единый день голосования
12 сентября, 11:51

«Так работать нельзя»: Стас Михайлов объяснил, зачем ему более полсотни пар штанов

Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев

В гардеробе Стаса Михайлова около 60 пар штанов. Свои образы народный артист России подбирает самостоятельно, не опираясь на советы стилистов. Зачастую он отдаёт предпочтение комфорту, а не моде. Причину такого подхода музыкант раскрыл в интервью Пятому каналу.

Стас Михайлов признался, что в его гардеробе около 60 пар штанов. Видео © Пятый канал

«На сцене мне удобнее так работать. Я прыгаю, бегаю. Вот так (показывает на свой пиджак с жилеткой) петь невозможно. Это вот вышел, постоял одну песню как статуя. Но так работать нельзя», — подчеркнул певец.

В то же время исполнитель отметил, что иногда мероприятие обязывает одеться торжественно. И хоть гардероб у него довольно внушительный, Михайлов не стремится каждый день появляться в новом наряде. Какие-то вещи артист носит регулярно, а какие-то могут лежать на полках годами.

Ранее дом Стаса Михайлова признали самым дорогим среди российских звёзд. Стоимость резиденции певца на Новорижском шоссе достигает миллиарда рублей. Только земельный участок под домом оценивается в 150 миллионов рублей. Площадь самого особняка составляет 580 квадратных метров.

