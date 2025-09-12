Второклассники «отпраздновали» День трезвости на Урале

В Свердловской области отметили День трезвости во втором классе детской школы искусств. Сообщение об этом образовательная организация опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Сейчас пост удалён, после того как информация начала распространяться в СМИ.

«Учащиеся Верхотурской ДШИ приняли участие в общественной акции ко Дню трезвости! Преподаватель Демидова Елена Петровна провела беседу во втором классе на тему профилактики алкоголизма и последствий злоупотребления алкогольных напитков», — рассказали в учреждении.

Там добавили, что сначала с детьми побеседовал педагог, потом ребята вышли на улицу и стали раздавать листовки с лозунгом: «Будь трезвым». В Сети неоднозначно отреагировали на «акцию. Многие посчитали, что второклассники слишком малы для того, чтобы «отмечать» День трезвости.