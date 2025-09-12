Прозрачная блуза и мама в тренче: Внучка Софии Ротару показала селфи из Нью-Йорка

24-летняя София Евдокименко, внучка Софии Ротару, порадовала подписчиков редким снимком с мамой Светланой. Девушка опубликовала селфи в Instagram*. Фото сделано в машине во время прогулки по Нью-Йорку. София выбрала кружевную прозрачную рубашку поверх белого топа, а её мама появилась в классическом тренче.

Фото © Instagram (Запрещённая в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)/ Sofya Rotaru (Evdokimenko)

София Евдокименко живёт в США. Ранее СМИ сообщали о её романе с 28-летним Максом Лернером — наследником одного из богатейших семейств Америки, состояние которого оценивается в $1,2 млрд.

София Евдокименко с юности пробует себя в модельном бизнесе и музыке. В США она активно развивается как певица и композитор, выпускает собственные треки и клипы. Девушка также сотрудничала с модными брендами и выходила на подиум в рамках нью-йоркских показов. СМИ называют её «самой стильной наследницей Ротару» и одной из самых перспективных представительниц звездной семьи.