Врио свердловского губернатора Паслер проголосовал на участке в родном вузе

В Свердловской области на досрочных выборах губернатора проголосовал Денис Паслер, который сейчас возглавляет регион. Он пришёл на избирательный участок в родном Уральском государственном горном университете. Life.ru публикует кадры с чиновником.

Денис Паслер проголосовал в Свердловской области. Видео © Life.ru

«Я всегда хожу на выборы. Так приучили нас в родном Горном Университете. Выборы — это важно и ответственно для всей нашей страны и регионов. Я пришёл в ВУЗ, где проводится голосование. Надеюсь, пройтись по корпусу, вспомнить своё студенчество», — поделился Паслер с журналистами.

К слову, в регионе выбирают губернатора Свердловской области, а также депутатов в Махнёвском муниципальном образовании, Нижнетуринском и Пышминском муниципальных округах, Дружининском городском поселении. Денис Паслер («Единая Россия») баллотируется на пост губернатора. Помимо него, на должность претендуют ещё четыре человека.