12 сентября, 12:12

Врио свердловского губернатора Паслер проголосовал на участке в родном вузе

Обложка © Life.ru

В Свердловской области на досрочных выборах губернатора проголосовал Денис Паслер, который сейчас возглавляет регион. Он пришёл на избирательный участок в родном Уральском государственном горном университете. Life.ru публикует кадры с чиновником.

Денис Паслер проголосовал в Свердловской области. Видео © Life.ru

«Я всегда хожу на выборы. Так приучили нас в родном Горном Университете. Выборы — это важно и ответственно для всей нашей страны и регионов. Я пришёл в ВУЗ, где проводится голосование. Надеюсь, пройтись по корпусу, вспомнить своё студенчество», — поделился Паслер с журналистами.

К слову, в регионе выбирают губернатора Свердловской области, а также депутатов в Махнёвском муниципальном образовании, Нижнетуринском и Пышминском муниципальных округах, Дружининском городском поселении. Денис Паслер («Единая Россия») баллотируется на пост губернатора. Помимо него, на должность претендуют ещё четыре человека.

Напомним, Единый день голосования проходит в России с 12 по 14 сентября. Пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в этом году на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули 1616 участников и ветеранов СВО.

Татьяна Миссуми
