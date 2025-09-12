Названа дата выхода фильма «Брат навсегда» о дилогии Балабанова
Документальный фильм Брат навсегда выйдет в российский прокат 30 октября
Обложка © Кадр из фильма «Брат» режиссёр Алексей Балабанов / Kinopoisk
Документальная лента «Брат навсегда», посвящённая исследованию феномена культовой дилогии режиссёра Алексея Балабанова, появится в широком прокате 30 октября. Об этом в кинокомпании «Вольга» рассказали ТАСС.
По словам представителей компании, картина является масштабным проектом, который раскрывает секреты создания знаменитых фильмов. Авторы ленты, Анна и Григорий Сельяновы, не только погружаются в закулисье съёмочного процесса, демонстрируя редкие архивные материалы и малоизвестные детали производства, но и привлекают экспертов для анализа интеграции картин Балабанова в культурный код страны.
Григорий Сельянов отметил, что дилогия «Брат» продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем поколения. По его словам, стремление понять причину этого явления и привело к созданию фильма, стиль и образ мышления которого будут близки и понятны современной аудитории.
Ранее Life.ru сообщал, что Госудума утвердила законопроект, вводящий ограничения на демонстрацию кинокартин, содержание которых противоречит традиционным ценностям и нормам морали. Согласно новым правилам, проверке на соответствие этим требованиям будут подвергаться не только новые, но и уже существующие фильмы. В связи с этим депутат Елена Драпеко допустила возможность введения запрета на показ работ культового российского режиссёра Алексея Балабанова.