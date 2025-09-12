Единый день голосования
12 сентября, 12:29

Совет по делам казачества обсудил меры по развитию и воспитанию молодёжи

Выездное заседание президиума Совета по делам казачества прошло в Калининграде

В современной России казачество выполняет важную функцию не только в сохранении культурного наследия, но и в обеспечении внутренней и внешней безопасности государства. Об этом говорится в Telegram-канале «Российского казачества».

Заседание президиума Совета по делам казачества. Обложка © kremlin.ru

На текущей неделе, по распоряжению президента РФ, состоялось выездное заседание президиума Совета при президенте по делам казачества в Калининградской области. С приветственным словом к участникам обратился помощник президента и председатель совета Дмитрий Миронов.

«Год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны Годом защитника Отечества, богат на знаковые мероприятия, связанные с реализацией государственной политики в отношении российского казачества», — подчеркнул он.

Миронов отметил активное участие казаков в СВО, включая обеспечение ротации добровольческих формирований, организацию доставки гуманитарной помощи и поддержку выполнения боевых задач. В организации также пояснили, что выбор Калининградской области в качестве места проведения заседания обусловлен её стратегической значимостью, поскольку казачество региона рассматривается как ключевой элемент обеспечения безопасности западных границ России.

«Сегодня общая численность самого молодого войскового казачьего общества – Северо-Западного, в состав которого входят казаки Калининградской области, — составляет 3129 казаков, 916 из них прямо сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно проявляя мужество и героизм, стойкость и отвагу защищают суверенитет и целостность России», — говориться в сообщении.

Ранее стало известно, что шестая казачья бригада продемонстрировала результаты боевой работы в районе населённого пункта Северск близ Артёмовска в ДНР. Артиллерийские подразделения бригады провели успешную атаку на позиции ВСУ. В тот же день западнее населённого пункта было уничтожено полевое средство управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Заседание президиума Совета по делам казачества. Обложка © kremlin.ru

