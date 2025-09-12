Причиной пожара в тамбовской лечебнице стал брошенный пациентом в урну окурок

Пожар в тамбовской психиатрической больнице произошёл из-за непотушенного окурка, брошенного пациентом в урну с бумагами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, один из пациентов случайно устроил возгорание во время курения. До прибытия пожарных расчётов персоналу учреждения удалось эвакуировать около пятидесяти человек из здания.

«Кто-то надышался, у кого-то ожоги», — уточнил собеседник агентства.