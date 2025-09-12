Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 12:08

Причиной пожара в тамбовской лечебнице стал брошенный пациентом в урну окурок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Пожар в тамбовской психиатрической больнице произошёл из-за непотушенного окурка, брошенного пациентом в урну с бумагами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, один из пациентов случайно устроил возгорание во время курения. До прибытия пожарных расчётов персоналу учреждения удалось эвакуировать около пятидесяти человек из здания.

«Кто-то надышался, у кого-то ожоги», уточнил собеседник агентства.

Губернатор Дрозденко: В Приморске ликвидирован пожар на насосной станции
Губернатор Дрозденко: В Приморске ликвидирован пожар на насосной станции

Напомним, о пожаре в тамбовской психиатрической больнице стало известно сегодня. Сообщалось о пяти пострадавших из числа пациентов учреждений, состояние двух из них оценивается, как критическое. Людей с серьёзными ожогами развезли в разные больницы.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar