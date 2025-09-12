Губернатор Дрозденко: В Приморске ликвидирован пожар на насосной станции
В Приморске в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на насосной станции, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Чётко сработали все службы», — написал Дрозденко.
Напомним, в результате отражения атаки украинских беспилотников, расчёты ПВО сбили более 30 дронов над Ленинградской областью. В порту Приморск на борту судна возникло возгорание. Открытое горение на корабле было ликвидировано. Угроза затопления и разлива нефти отсутствует.