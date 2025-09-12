Губернатор Дрозденко: В Приморске ликвидирован пожар на насосной станции

В Приморске в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на насосной станции, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Чётко сработали все службы», — написал Дрозденко.