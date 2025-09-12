Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:56

Губернатор Дрозденко: В Приморске ликвидирован пожар на насосной станции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

В Приморске в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар на насосной станции, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Чётко сработали все службы», — написал Дрозденко.

В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы
В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы

Напомним, в результате отражения атаки украинских беспилотников, расчёты ПВО сбили более 30 дронов над Ленинградской областью. В порту Приморск на борту судна возникло возгорание. Открытое горение на корабле было ликвидировано. Угроза затопления и разлива нефти отсутствует.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar