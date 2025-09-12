Украинский дрон-камикадзе «Сыч» всплыл на пляже в Болгарии

В Болгарии на побережье обнаружены обломки беспилотника, их прибило волной к берегу в популярном курортном городе Бургас. О случившемся сообщает местное издание «24 часа».

В Болгарии нашли обломки дрона. Видео © «24 часа» / Тони Щилиянова

На обломки наткнулся мужчина, который прогуливался по пляжу, и позвонил в экстренные службы. У дрона отсутствует задняя часть и правое крыло, что свидетельствует о том, что он был сбит. Сейчас к месту ЧП прибыла полиция, территорию обнаружения аппарата временно оцепили.

Судя по фото, речь идёт о дроне-камикадзе «Сыч», эта модель БПЛА находится на вооружении у украинской армии.