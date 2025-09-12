Украинский дрон-камикадзе «Сыч» всплыл на пляже в Болгарии
Обломки украинского дрона прибило к берегу в болгарском городе Бургас
Обложка © 24 часа / Тони Щилиянова
В Болгарии на побережье обнаружены обломки беспилотника, их прибило волной к берегу в популярном курортном городе Бургас. О случившемся сообщает местное издание «24 часа».
В Болгарии нашли обломки дрона. Видео © «24 часа» / Тони Щилиянова
На обломки наткнулся мужчина, который прогуливался по пляжу, и позвонил в экстренные службы. У дрона отсутствует задняя часть и правое крыло, что свидетельствует о том, что он был сбит. Сейчас к месту ЧП прибыла полиция, территорию обнаружения аппарата временно оцепили.
Судя по фото, речь идёт о дроне-камикадзе «Сыч», эта модель БПЛА находится на вооружении у украинской армии.
Ранее на юго-востоке Польши обнаружен ещё один беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел республики Каролины Галецкой, общее количество найденных БПЛА на территории Польши достигло 17.