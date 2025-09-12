ЦБ рассматривал на заседании снижение ставки или её сохранение

На заседании совета директоров Банка России рассматривалась возможность как снижения ключевой ставки на один процентный пункт, так и её сохранения на прежнем уровне. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в пользу оставления ставки без изменений говорили существенное смягчение денежно-кредитных условий и необходимость дать оценку последствиям уже принятых решений. По словам Набиуллиной, также требовалось получить больше данных относительно будущей бюджетной политики.

«Рассматривалось два варианта на заседании. Снижение ставки на 1 п. п. и сохранение ставки. Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений», — отметила она.