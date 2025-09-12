ЦБ рассматривал на заседании снижение ставки или её сохранение
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
На заседании совета директоров Банка России рассматривалась возможность как снижения ключевой ставки на один процентный пункт, так и её сохранения на прежнем уровне. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что в пользу оставления ставки без изменений говорили существенное смягчение денежно-кредитных условий и необходимость дать оценку последствиям уже принятых решений. По словам Набиуллиной, также требовалось получить больше данных относительно будущей бюджетной политики.
«Рассматривалось два варианта на заседании. Снижение ставки на 1 п. п. и сохранение ставки. Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений», — отметила она.
Напомним, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Это уже третье снижение. В банке пояснили, что экономика страны уверенно возвращается к нормальному росту, а выдача кредитов в последние месяцы заметно ускорилась.