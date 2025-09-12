Единый день голосования
12 сентября, 13:04

Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Российские бобслеисты и скелетонисты не будут допущены к участию в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов по итогам конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), прошедшего в Милане.

«Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против», сообщил он ТАСС.

Как ранее заявлял министр спорта РФ, вопрос допуска отечественных атлетов к предстоящим Олимпийским играм является предметом активных переговоров. Глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярёв отметил прогресс в диалоге, заявив, что «лёд тронулся». Окончательное решение ожидается после заседания исполкома МОК 18 сентября.

Александра Мышляева
