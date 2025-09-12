Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Российские бобслеисты и скелетонисты не будут допущены к участию в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов по итогам конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), прошедшего в Милане.