«Они идиоты»: Стендапер с Украины жёстко высмеял утонувших в Тисе призывников

Украинский юморист Кирилл Ганин заявил, что считает «идиотами» тех сограждан, которые пытались сбежать из страны, переплыв приграничную реку Тису. Комик добавил, что будет смеяться над такими «типами», не желающими воевать в рядах ВСУ.

«Типы, которые убегали с Украины через Тису... Это же идиотизм. Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их осознанный выбор. Я что, не буду из-за этого смеяться? Буду. Они же идиоты», — сказал Ганин в интервью YouTube-каналу «Маша Ефросинина».

Он также потребовал от украинских мужчин перестать проявлять трусость и начать «брать на себя ответственность». Юморист уверен, что нельзя бояться погибнуть на поле битвы, а значит побег из Украины — «недостойный» мужской поступок. Сам Ганин заявил, что не служил в ВСУ, но объяснять причину такой «брони» не стал.