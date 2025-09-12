Запад руками Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обратилась к гражданам Украины с риторическим вопросом, что останется от них, когда власти мобилизуют ещё 120 тысяч человек для отправки на фронт.

«В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует настоящий геноцид. Граждане Украины, вы должны понять, если теперь Зеленскому требуется ещё 120 тысяч вас, что от вас в принципе останется? Неужели до вас не дойдёт главное — вас же просто Зеленский убивает на западные деньги» — обратилась к жителям Незалежной дипломат.

Представитель МИДа заметила, что массовый отъезд украинцев и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинцев гибнуть за режим. Она уверена, что Европа несёт ответственность за все преступления Зеленского и его приспешников. При этом, по словам Захаровой, никто, кроме Лондона, Парижа и государств Прибалтики, не горит желанием посылать войска на Украину.