Американская консервативная журналистка Энн Коултер высказала мнение, что Украина «исторически является частью России». В интервью журналисту Кремлёвского пула Дмитрию Смирнову она заявила, что даже название страны имеет «русское» происхождение.

«Откуда произошло слово «Украина»? Это русское слово, что-то вроде «у края» или что-то похожее. Русское», — подчеркнула колумнистка.

В своём интервью Коултер также заявила, что Россия нуждается во «всей Украине». При этом журналистка уточнила, что не поддерживает военные действия, но учитывает исторический контекст.