12 сентября, 13:22

В США признали Украину исторической частью России

Журналистка из США Коултер: Украина представляет собой русское слово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Американская консервативная журналистка Энн Коултер высказала мнение, что Украина «исторически является частью России». В интервью журналисту Кремлёвского пула Дмитрию Смирнову она заявила, что даже название страны имеет «русское» происхождение.

«Откуда произошло слово «Украина»? Это русское слово, что-то вроде «у края» или что-то похожее. Русское», — подчеркнула колумнистка.

В своём интервью Коултер также заявила, что Россия нуждается во «всей Украине». При этом журналистка уточнила, что не поддерживает военные действия, но учитывает исторический контекст.

В Польше объявили о победе Путина
В Польше объявили о победе Путина

Ранее Life.ru рассказывал, что Незалежная не сможет одержать победу над Россией. Такое заявление сделал на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уверен, что победа Украины никогда не наступит.

