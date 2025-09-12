Блогер Соболев оказался под капельницей после завтрака в московском ресторане

Популярный российский блогер Николай Соболев был вынужден вызвать скорую помощь после сильного отравления, предположительно, полученного в ресторане московского торгового центра. О произошедшем он сообщил в своём Telegram-канале.

Российский блогер Николай Соболев отравился в московском ресторане. Фото © Telegram / Соболев LIVE

«Вчера думал, что откинусь. В первый раз за 32 года случилось такое отравление. Отравился за завтраком. Выпил морковный сок, съел салат с креветками, курицу. Через 2 часа стало невыносимо плохо, уж извините за подробности, начало полоскать. Под вечер (была — Прим. Life.ru) 39 температура. Скорая. Не отпускало до пяти утра», — написал Николай Соболев.

Он уточнил, что почувствовал сильное недомогание через два часа после завтрака в ресторане. Блогер также опубликовал видео, на котором запечатлён процесс оказания ему медицинской помощи, включая установку капельницы, и добавил, что в настоящее время постепенно приходит в себя после перенесённого отравления.

Российский блогер Николай Соболев отравился в московском ресторане. Видео © Telegram / Соболев LIVE

«Думаю, наведаться в ресторан, где меня так хорошо накормили. Прихожу в себя! В такие моменты, конечно, ясно понимаешь, что самое главное это здоровье» — написал блогер.