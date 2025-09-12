Российские яйца могут очутиться в неожиданных местах
Экономист Беляев: Россия может экспортировать избыток яиц в Африку и Азию
Россия может направить избыточное производство яиц на экспорт в Африку, а также в страны Азии — Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Китай. Об этом «Постньюс» рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Когда речь идёт о продаже такого рода продукции, очень большое значение будут иметь разного рода санитарные сертификаты. Они могут стать камнем преткновения. С Африкой же ещё нужно отдельно смотреть на культурные особенности, потому что не все страны яйца потребляют», — пояснил эксперт.
По его словам, потенциальные поставки должны быть выгодны для России. Даже при перепроизводстве никто не станет реализовывать продукт себе в убыток.
Напомним, что сейчас производство яиц в России превышает уровень внутреннего потребления на 20%. Это уже привело к падению цен и снижению рентабельности компаний в отрасли.