Российские яйца могут очутиться в неожиданных местах

Россия может направить избыточное производство яиц на экспорт в Африку, а также в страны Азии — Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Китай. Об этом «Постньюс» рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Когда речь идёт о продаже такого рода продукции, очень большое значение будут иметь разного рода санитарные сертификаты. Они могут стать камнем преткновения. С Африкой же ещё нужно отдельно смотреть на культурные особенности, потому что не все страны яйца потребляют», — пояснил эксперт.

По его словам, потенциальные поставки должны быть выгодны для России. Даже при перепроизводстве никто не станет реализовывать продукт себе в убыток.