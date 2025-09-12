Единый день голосования
12 сентября, 14:55

Минюст внёс в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Министерство юстиции России включило писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя* в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Поводом для включения писателя в реестр стало, в том числе распространение недостоверной информации о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Помимо Эдуарда Тополя*, статус иностранного агента получили писательница Ирина Бороган*, Сергей Куропов*, активистка Ирина Шумилова*. Та же участь постигла проект «Обманутый Россиянин»*.

Ранее Министерство юстиции России сообщило о расширении реестра иностранных агентов, включив в него новые медийные проекты и физических лиц. Согласно официальному заявлению, в список вошли проекты «Компромат 1»* и «Om TV»*, а также журналистка Анна Степанова*, исследователь Владимир Смолин*, гарвардский профессор-экономист Олег Ицхоки* и учёный Сергей Говорун*. В ведомстве пояснили, что обновление реестра направлено на усиление контроля за деятельностью, получающей иностранное финансирование.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

