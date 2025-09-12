Трусы из марли: ВСУ жалуются на беспомощность украинской ПВО

Один из командиров мобильной группы ПВО ВСУ в разговоре с журналистами Washington Post сравнил украинскую противовоздушную оборону с «нижним бельём из марли».

По его словам, западное вооружение рассчитано в первую очередь на ракеты и снаряды, а перехват дронов ложится на мобильные огневые группы. Однако именно эти подразделения остро испытывают нехватку техники и средств.

«Вся эта противовоздушная оборона как марлевое нижнее бельё. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует», — заявил украинский военный.

Как отмечает издание, наиболее защищённым в стране остаётся правительственный квартал Киева, однако даже там безопасность не гарантирована. Ранее украинские военные признавались, что перехватывать российские дроны становится всё сложнее. А в Wall Street Journal в марте назвали Россию мировым лидером в области беспилотных систем.