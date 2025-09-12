Единый день голосования
12 сентября, 14:33

Трусы из марли: ВСУ жалуются на беспомощность украинской ПВО

WP: Комбриг ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельём из марли

Один из командиров мобильной группы ПВО ВСУ в разговоре с журналистами Washington Post сравнил украинскую противовоздушную оборону с «нижним бельём из марли».

По его словам, западное вооружение рассчитано в первую очередь на ракеты и снаряды, а перехват дронов ложится на мобильные огневые группы. Однако именно эти подразделения остро испытывают нехватку техники и средств.

«Вся эта противовоздушная оборона как марлевое нижнее бельё. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует», — заявил украинский военный.

Как отмечает издание, наиболее защищённым в стране остаётся правительственный квартал Киева, однако даже там безопасность не гарантирована. Ранее украинские военные признавались, что перехватывать российские дроны становится всё сложнее. А в Wall Street Journal в марте назвали Россию мировым лидером в области беспилотных систем.

«Накрыли их капитально»: Армия РФ поджарила украинский «Пеликан» с румынскими военными под Одессой

Ранее Минобороны РФ отчиталось о групповых ударах по объектам Украины за неделю. В период с 6 по 12 сентября российские Вооружённые Силы осуществили серию скоординированных атак, включая один масштабный удар и шесть групповых, с применением высокоточных боеприпасов и ударных беспилотников.

Марина Фещенко
