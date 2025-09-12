Единый день голосования
12 сентября, 14:59

В США врач спас пациента в коме, у которого собирались вырезать органы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

В США хирург запретил проводить операцию по изъятию органов у пациента в коме за мгновение до её начала, и через несколько дней тот пришёл в сознание. Об этом сообщает CNN.

В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк поступил в больницу с огнестрельным ранением в затылок. После недели лечения, несмотря на то что сердцебиение и дыхание пациента поддерживались аппаратами, было принято решение об изъятии органов для донорства, на что сам Блэк ранее давал согласие, хотя его семья колебалась.

Когда пациент уже был в операционной, его лечащий нейрохирург вошёл и отменил процедуру. Врач пояснил, что не согласен с решением о трансплантации, поскольку не общался с семьёй.

Блэка вернули в реанимацию, отменили седативные препараты, и через несколько дней он пришёл в сознание, а ещё через неделю смог встать на ноги. По словам пациента, ему пришлось заново учиться ходить и читать, но он помнит, как в коме слышал голоса родных и пытался подать им знак.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи из ДГБ №1 успешно прооперировали шестимесячного ребенка с уникальной сосудистой патологией — «головой медузы» (перикраниальный синус). Используя передовые достижения медицины, хирурги удалили опасное образование, которое пульсировало и увеличивалось при любом движении или крике малыша, ежедневно наращивая риски для его здоровья.

Александра Мышляева
