Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 16:39

Трамп готов ввести войска в Мемфис для борьбы с преступностью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп объявил о расширении федеральной программы по борьбе с преступностью, следующим целевым городом которой станет Мемфис. О своих планах американский лидер сообщил в эфире консервативного телеканала Fox News.

«Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас», — сказал Трамп.

Он пообещал восстановить порядок в городе с привлечением сил Национальной гвардии и армейских подразделений в случае необходимости. В беседе с советниками также поднималась проблемная ситуация в Сент-Луисе и Чикаго, которые, по словам президента, могут быть потеряны для страны из-за стремительно растущего уровня насилия.

«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки
«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки

Ранее Life.ru рассказывал, что в Северной Каролине 23-летняя украинка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста. Он зарезал её прямо в автобусе. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить убийцу адвокатом.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar