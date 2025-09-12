Трамп готов ввести войска в Мемфис для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп объявил о расширении федеральной программы по борьбе с преступностью, следующим целевым городом которой станет Мемфис. О своих планах американский лидер сообщил в эфире консервативного телеканала Fox News.

«Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас», — сказал Трамп.

Он пообещал восстановить порядок в городе с привлечением сил Национальной гвардии и армейских подразделений в случае необходимости. В беседе с советниками также поднималась проблемная ситуация в Сент-Луисе и Чикаго, которые, по словам президента, могут быть потеряны для страны из-за стремительно растущего уровня насилия.