Шведский телеканал не дал послу Беляеву изложить позицию по Буче

Ведущий шведского телевидения SVT помешал послу России Сергею Беляеву озвучить позицию Москвы по ситуации с расследованием в Буче. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Как отметили в посольстве, интервью было посвящено заявлениям о причастности российской армии к гибели гражданских лиц на Украине весной 2022 года. Ведущий резко оборвал эфир после того, как российский представитель назвал эти обвинения пропагандистской постановкой.

«Когда посол привёл неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, — а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжёт», — говорится в сообщении.