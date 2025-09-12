Единый день голосования
12 сентября, 19:13

Трамп приказал сжечь контрацептивы для бедных стран

NYT: США уничтожили контрацептивы для бедных стран на $9,7 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Holiday.Photo.Top

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить контрацептивы на сумму 9,7 миллиона долларов, предназначенные для помощи бедным странам. Об этом со ссылкой на представителя USAID и внутренние документы сообщает газета New York Times.

«По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода», пишет New York Times.

Несмотря на предложения нескольких международных организаций выкупить или принять товар в дар, что позволило бы избежать убытков или даже вернуть средства налогоплательщиков, администрация приняла решение об уничтожении, которое, по оценкам, обошлось дополнительно в 167 тысяч долларов.

Ранее Life.ru писал, что США планируют уничтожить во Франции крупную партию гуманитарных контрацептивов стоимостью около 10 миллионов долларов. Данная партия противозачаточных средств, включающая внутриматочные спирали, таблетки и презервативы, была закуплена USAID для бедных стран, однако с января находилась на складе в Бельгии после решения администрации Трампа заморозить иностранную помощь.

Анастасия Никонорова
