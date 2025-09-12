Трамп приказал сжечь контрацептивы для бедных стран

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить контрацептивы на сумму 9,7 миллиона долларов, предназначенные для помощи бедным странам. Об этом со ссылкой на представителя USAID и внутренние документы сообщает газета New York Times.

«По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода», — пишет New York Times.

Несмотря на предложения нескольких международных организаций выкупить или принять товар в дар, что позволило бы избежать убытков или даже вернуть средства налогоплательщиков, администрация приняла решение об уничтожении, которое, по оценкам, обошлось дополнительно в 167 тысяч долларов.