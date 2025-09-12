Трамп приказал сжечь контрацептивы для бедных стран
NYT: США уничтожили контрацептивы для бедных стран на $9,7 млн
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить контрацептивы на сумму 9,7 миллиона долларов, предназначенные для помощи бедным странам. Об этом со ссылкой на представителя USAID и внутренние документы сообщает газета New York Times.
«По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода», — пишет New York Times.
Несмотря на предложения нескольких международных организаций выкупить или принять товар в дар, что позволило бы избежать убытков или даже вернуть средства налогоплательщиков, администрация приняла решение об уничтожении, которое, по оценкам, обошлось дополнительно в 167 тысяч долларов.
Ранее Life.ru писал, что США планируют уничтожить во Франции крупную партию гуманитарных контрацептивов стоимостью около 10 миллионов долларов. Данная партия противозачаточных средств, включающая внутриматочные спирали, таблетки и презервативы, была закуплена USAID для бедных стран, однако с января находилась на складе в Бельгии после решения администрации Трампа заморозить иностранную помощь.