Суд в Москве заблокировал доступ к сайту с рекламой услуг киллеров
Московский суд заблокировал сайт, предлагавший услуги по заказу убийств через объявление в Интернете. С иском о блокировке выступила прокуратура, обнаружившая ресурс с подробным прейскурантом на преступления, об этом сообщает Mash.
Суд поддержал требование ведомства и запретил распространение данного объявления, где за 40% предоплаты предлагались услуги киллеров. В перечне услуг значились инсценировка несчастного случая от 170 тысяч рублей, убийство под видом суицида от 200 тысяч, а также убийство с помощью яда, маскирующегося под обширный инфаркт, — от 400 тысяч рублей.
Прокуратура напомнила, что за организацию убийства по найму, а также за подстрекательство и пособничество предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее Life.ru рассказывал о тревожной тенденции во Франции: местные анонимные наркоплатформы постепенно переориентируются на другой формат услуг — заказные убийства. Для правоохранителей это оказалось настоящей головной болью, ведь все контакты в подобных сервисах происходят через удаляемые переписки и зашифрованные сообщения.