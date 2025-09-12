Единый день голосования
12 сентября, 17:54

Суд в Москве заблокировал доступ к сайту с рекламой услуг киллеров

Обложка © Shuttterstock / FOTODOM / FotoDax

Московский суд заблокировал сайт, предлагавший услуги по заказу убийств через объявление в Интернете. С иском о блокировке выступила прокуратура, обнаружившая ресурс с подробным прейскурантом на преступления, об этом сообщает Mash.

Суд поддержал требование ведомства и запретил распространение данного объявления, где за 40% предоплаты предлагались услуги киллеров. В перечне услуг значились инсценировка несчастного случая от 170 тысяч рублей, убийство под видом суицида от 200 тысяч, а также убийство с помощью яда, маскирующегося под обширный инфаркт, — от 400 тысяч рублей.

Прокуратура напомнила, что за организацию убийства по найму, а также за подстрекательство и пособничество предусмотрена уголовная ответственность.

Учёного, заказавшего убийство экс-зятя в Москве, приговорили к 13 годам колонии
Ранее Life.ru рассказывал о тревожной тенденции во Франции: местные анонимные наркоплатформы постепенно переориентируются на другой формат услуг — заказные убийства. Для правоохранителей это оказалось настоящей головной болью, ведь все контакты в подобных сервисах происходят через удаляемые переписки и зашифрованные сообщения.

