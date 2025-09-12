МИД Украины анонсировало прибытие польских военных 18 сентября

Польские военные планируют прибыть в Незалежную в четверг, 18 сентября, для проведения рабочих встреч с украинскими коллегами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Андрей Сибига, передаёт агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными», — сообщил он.

По его словам, визит польской военной делегации запланирован для проведения рабочих консультаций и совместной работы с украинскими военными специалистами. Точный состав делегации переговоров пока не уточняются.