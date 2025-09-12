Подумайте ещё раз: Китай обратился к Мексике с непрозрачным намёком из-за пошлин на авто

Министерство торговли КНР призвало мексиканских политиков тщательно оценить последствия планируемого повышения импортных пошлин на автомобили из Азии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ведомство предупредило, что увеличение тарифов с 20% до 50% на импорт машин, включая китайские, общей суммой до 52 миллиардов долларов, негативно скажется на самой Мексике и других странах-поставщиках. Китайская сторона подчеркнула готовность принять ответные меры для защиты своих интересов.

На фоне торговой конкуренции с США Пекин уже ввёл ограничения на экспорт стратегически важных полезных ископаемых, используемых в автомобильной промышленности. Эксперты отмечают, что именно китайские компании в настоящее время занимают ведущие позиции в этих цепочках поставок.