Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 17:22

Подумайте ещё раз: Китай обратился к Мексике с непрозрачным намёком из-за пошлин на авто

CNBC: Китай советует Мексике дважды подумать о повышении пошлин на авто из Азии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Shirinkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Shirinkin

Министерство торговли КНР призвало мексиканских политиков тщательно оценить последствия планируемого повышения импортных пошлин на автомобили из Азии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ведомство предупредило, что увеличение тарифов с 20% до 50% на импорт машин, включая китайские, общей суммой до 52 миллиардов долларов, негативно скажется на самой Мексике и других странах-поставщиках. Китайская сторона подчеркнула готовность принять ответные меры для защиты своих интересов.

На фоне торговой конкуренции с США Пекин уже ввёл ограничения на экспорт стратегически важных полезных ископаемых, используемых в автомобильной промышленности. Эксперты отмечают, что именно китайские компании в настоящее время занимают ведущие позиции в этих цепочках поставок.

ЕС отказался поддержать Трампа в повышении пошлин против Индии и Китая
ЕС отказался поддержать Трампа в повышении пошлин против Индии и Китая

Ранее появились сообщения, что американский президент Дональд Трамп хочет убедить страны «Большой семёрки» повысить пошлины в отношении Пекина и Дели за приобретение российской нефти. Таким образом глава Штатов рассчитывает «подтолкнуть» Россию к мирным переговорам с Киевом.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мексика
  • Китай
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar