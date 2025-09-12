Подумайте ещё раз: Китай обратился к Мексике с непрозрачным намёком из-за пошлин на авто
CNBC: Китай советует Мексике дважды подумать о повышении пошлин на авто из Азии
Министерство торговли КНР призвало мексиканских политиков тщательно оценить последствия планируемого повышения импортных пошлин на автомобили из Азии. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Ведомство предупредило, что увеличение тарифов с 20% до 50% на импорт машин, включая китайские, общей суммой до 52 миллиардов долларов, негативно скажется на самой Мексике и других странах-поставщиках. Китайская сторона подчеркнула готовность принять ответные меры для защиты своих интересов.
На фоне торговой конкуренции с США Пекин уже ввёл ограничения на экспорт стратегически важных полезных ископаемых, используемых в автомобильной промышленности. Эксперты отмечают, что именно китайские компании в настоящее время занимают ведущие позиции в этих цепочках поставок.
Ранее появились сообщения, что американский президент Дональд Трамп хочет убедить страны «Большой семёрки» повысить пошлины в отношении Пекина и Дели за приобретение российской нефти. Таким образом глава Штатов рассчитывает «подтолкнуть» Россию к мирным переговорам с Киевом.