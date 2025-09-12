В Финляндии врач 30 лет хранил тела родителей дома в морозильнике

В частном доме в финском городе Турку полицейские обнаружили два трупа взрослых людей в морозильной камере. Детектив полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Пунктуате сообщил, что тела находились там на протяжении 30 лет, передает портал «Yle».

Правоохранительные органы задержали 80-летнего врача, который вёл себя подозрительно в течение последних нескольких месяцев. Он предоставлял ритуальные услуги, но вызывал подозрения у полиции.

В результате расследования выяснили, что в морозильной камере лежала супружеская пара. Один из них скончался в 1994 году, а второй — в 1995-м. Первоначально их планировали похоронить, однако этого не произошло.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах», — заявил Пунктуате.