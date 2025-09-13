Внук Шарля де Голля Пьер хочет попросить у Путина российское гражданство

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил желание получить российское гражданство для себя и своих близких. С соответствующей просьбой обратиться к Владимиру Путину он попросил журналиста Life.ru Александра Юнашева.

Пьер де Голль попросил обратиться к Путину за российским гражданском для него. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Французский потомок попросил журналиста кремлёвского пула передать президенту эту просьбу. Пьер де Голль подчеркнул, что для него и его семьи является огромной честью находиться в России, которую он назвал страной великой культуры.

«Это должно быть решение президента. Может, это возможность для вас — задать ему этот вопрос», — сказал де Голль.