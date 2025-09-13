Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 00:05

Внук Шарля де Голля Пьер хочет попросить у Путина российское гражданство

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил желание получить российское гражданство для себя и своих близких. С соответствующей просьбой обратиться к Владимиру Путину он попросил журналиста Life.ru Александра Юнашева.

Пьер де Голль попросил обратиться к Путину за российским гражданском для него. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Французский потомок попросил журналиста кремлёвского пула передать президенту эту просьбу. Пьер де Голль подчеркнул, что для него и его семьи является огромной честью находиться в России, которую он назвал страной великой культуры.

«Это должно быть решение президента. Может, это возможность для вас — задать ему этот вопрос», — сказал де Голль.

Внук Шарля де Голля назвал российский город, где хотел бы обосноваться вместе с семьёй
Внук Шарля де Голля назвал российский город, где хотел бы обосноваться вместе с семьёй

Ранее потомок французского лидера уже высказывался о своём желании переехать в Россию. По его словам, такое решение станет символом взаимопонимания народов. Он положительно отозвался о московских школах, в частности, назвав те, что носят имена де Голля и Ромена Роллана. Также с теплотой он высказался о Волгограде, заявив, что этот город — душа русского сопротивления.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Смольников Виталий

Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Путин
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar