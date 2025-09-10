Мессенджер MAX
10 сентября, 07:31

Внук Шарля де Голля назвал российский город, где хотел бы обосноваться вместе с семьёй

Внук Шарля де Голля назвал Москву приоритетом для переезда в Россию

Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию. В интервью РИА «Новости» он назвал Москву вероятным местом жительства своей семьи.

«Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но (выбором. — Прим. Life.ru) была бы Москва, в том числе для образования наших детей», — пояснил де Голль.

Он отметил образовательные возможности Москвы, упомянув школы имени генерала Шарля де Голля и Ромена Роллана. Также потомок французского лидера тепло отозвался о Волгограде, заявив, что данный город является «душой русского сопротивления».

Блогер из США рассказал о переезде в Россию из-за хороших условий для семьи

Ранее потомок французского лидера уже высказывался о своём желании переехать в Россию. Де Голль считает, что данное решение продемонстрирует взаимопонимание между народами. А до этого Life.ru писал, что британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию. На родину, которая погрязла во многочисленных проблемах, он возвращаться не собирается.

Мария Любицкая
