Внук Шарля де Голля назвал российский город, где хотел бы обосноваться вместе с семьёй

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию. В интервью РИА «Новости» он назвал Москву вероятным местом жительства своей семьи.

«Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но (выбором. — Прим. Life.ru) была бы Москва, в том числе для образования наших детей», — пояснил де Голль.

Он отметил образовательные возможности Москвы, упомянув школы имени генерала Шарля де Голля и Ромена Роллана. Также потомок французского лидера тепло отозвался о Волгограде, заявив, что данный город является «душой русского сопротивления».