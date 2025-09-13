Зрение или жизнь: Врач объяснил, почему безопасного самогона не бывает
Врач Неронов: Самогон может привести к слепоте или смерти из-за метанола
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD
Употребление самогона может вызвать слепоту и даже смерть из-за содержащегося в нём метанола. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов.
«Основная опасность — неконтролируемое качество продукта. В домашних условиях невозможно точно определить, сколько в напитке чистого этанола, а сколько — токсичных примесей. Но самое страшное — это метанол, который может образовываться в процессе брожения», — объяснил врач в беседе с «Газетой.ru».
Специалист пояснил, что даже при кажущейся аккуратности приготовления в напитке могут оказаться крайне опасные вещества. Он добавил, что используемое для перегонки оборудование часто не соответствует санитарным нормам и может выделять при нагревании вредные вещества, такие как олово, свинец или медь.
Неронов уточнил, что метанол является ядом, превращающимся в организме в формальдегид и муравьиную кислоту, которые разрушают клетки нервной системы и глаз. По его словам, даже 10 миллилитров метанола способны привести к слепоте, а доза свыше 30 миллилитров — к летальному исходу.
Врач отметил, что симптомы отравления сначала напоминают обычное опьянение, но через 12–24 часа развивается тяжёлое поражение внутренних органов и нервной системы, что может привести к коме и смерти. Он также предупредил о наличии в самогоне других опасных веществ — канцерогенов, сивушных масел и тяжёлых металлов.
Неронов призвал немедленно вызывать скорую помощь при появлении таких симптомов, как нарушение зрения, судороги или потеря сознания после употребления напитка, подчеркнув, что это состояние требует срочного медицинского вмешательства.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели пятерых человек в городе Балахна Нижегородской области. Все они были в одной компании и собрались отдохнуть, а напитками затаривались в местном «весёлом гараже». Одному из них стало плохо прямо на вечеринке в тот же день, его супругу успели доставить в больницу, но уже через час она была мертва. Остальных тоже спасти не удалось.