Зрение или жизнь: Врач объяснил, почему безопасного самогона не бывает

Употребление самогона может вызвать слепоту и даже смерть из-за содержащегося в нём метанола. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов.

«Основная опасность — неконтролируемое качество продукта. В домашних условиях невозможно точно определить, сколько в напитке чистого этанола, а сколько — токсичных примесей. Но самое страшное — это метанол, который может образовываться в процессе брожения», — объяснил врач в беседе с «Газетой.ru».

Специалист пояснил, что даже при кажущейся аккуратности приготовления в напитке могут оказаться крайне опасные вещества. Он добавил, что используемое для перегонки оборудование часто не соответствует санитарным нормам и может выделять при нагревании вредные вещества, такие как олово, свинец или медь.

Неронов уточнил, что метанол является ядом, превращающимся в организме в формальдегид и муравьиную кислоту, которые разрушают клетки нервной системы и глаз. По его словам, даже 10 миллилитров метанола способны привести к слепоте, а доза свыше 30 миллилитров — к летальному исходу.

Врач отметил, что симптомы отравления сначала напоминают обычное опьянение, но через 12–24 часа развивается тяжёлое поражение внутренних органов и нервной системы, что может привести к коме и смерти. Он также предупредил о наличии в самогоне других опасных веществ — канцерогенов, сивушных масел и тяжёлых металлов.

Неронов призвал немедленно вызывать скорую помощь при появлении таких симптомов, как нарушение зрения, судороги или потеря сознания после употребления напитка, подчеркнув, что это состояние требует срочного медицинского вмешательства.