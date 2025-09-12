Единый день голосования
12 сентября, 19:03

В Москве расследовали дело экс-замминистра обороны Иванова о взятке в 1,3 млрд

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Расследование дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятках на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершилось. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», приводит комментарий защитника РИА «Новости».

Кроме того, адвокат отметил, что Иванову предъявили обвинение по статье 174 УК — в легализации доходов, полученных незаконным способом.

Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Позже бывшему заместителю министра обороны вменили получение трёх взяток в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия, включая его хранение и изготовление.

