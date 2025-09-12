В Москве расследовали дело экс-замминистра обороны Иванова о взятке в 1,3 млрд

Расследование дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятках на сумму около 1,3 миллиарда рублей завершилось. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», — приводит комментарий защитника РИА «Новости».