В Омске знакомый убил чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко
В Омске при трагических обстоятельствах был убит титулованный боксёр, чемпион Европы среди юношей Ловари Михайленко. О трагедии без уточнения имени погибшего сообщает региональное следственное управление СК РФ. Личность жертвы приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следователей, 23-летний знакомый спортсмена, находясь у него в гостях, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений произвёл в голову смертельный выстрел из пистолета ТТ.
В Омске убили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области
Пресс-служба ведомства уточняет, что тело Михайленко было обнаружено в одном из домов в 4-м Крымском переулке. Подозреваемый в совершении убийства в тот же день был задержан в Новосибирской области, ему уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Свердловской области произошло жестокое убийство 29-летнего боксёра. Молодой человек отдыхал с друзьями во дворе дома в Серове, когда к нему без причины подошёл неизвестный и начал оскорблять. После краткой словесной перепалки нападавший удалился, но вскоре вернулся с ножом и нанёс спортсмену несколько ударов.
