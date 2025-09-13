Единый день голосования
12 сентября, 23:13

Джорджо Армани завещал продать часть бренда крупным люксовым концернам

Джорджо Армани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DELBO ANDREA

Итальянский модельер Джорджо Армани, ушедший из жизни 4 сентября в возрасте 91 года, распорядился продать за 18 месяцев 15% своего одноимённого модного дома. В приоритете – французский гигант LVMH, итальянская EssilorLuxottica или L’Oreal, сообщает La Repubblica.

Продажа будет осуществляться через фонд имени Армани, которым управляют близкие модельера, включая племянников и давнего помощника Панталео делль Орко. Фонд сохранит контроль над компанией, а дальнейшее распределение долей может достигнуть 54,9%, либо через биржу.

В завещании Армани также оставил моральные наставления: руководить брендом необходимо этично, честно, оставаясь верными современному и элегантному стилю, следить за инновациями, но сохранять высокие стандарты качества. За 50 лет существования компании Джорджо оставался её единственным акционером, креативным директором и председателем правления, не раз отклоняя предложения о продаже, в том числе от LVMH.

Ранее Life.ru писал, что прощание с Джорджо Армани прошло в Милане во дворце Armani/Teatro, где за два дня собралось более 16 тысяч человек. Очевидцы рассказывают, что ещё до открытия выставочного пространства у здания выстроилась очередь из нескольких сотен человек. Время ожидания в ней достигало полутора-двух часов, но поклонники моды терпеливо ждали, чтобы проститься с легендарным маэстро.

