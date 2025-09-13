Единый день голосования
12 сентября, 21:10

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский умер в 67 лет

Вадим Разумовский. Обложка © МИД РФ

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский скончался в возрасте 67 лет. О его смерти сообщили в МИД России. В департаменте государств Африки (южнее Сахары) уточнили, что он ушёл из жизни после долгой болезни.

Разумовский начал дипломатическую карьеру в 1980 году. За 40 лет работы он занимал различные должности в посольствах СССР и России. Он работал в Мали с 1980 по 1983 годы, затем во Франции с 1989 по 1994 год, а позже в США с 1997 по 2000 год. Он также трудился в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003–2006), в посольстве РФ в Ватикане (2012–2015) и на посту посла в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (2019–2023).

Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР и создатель ракет «воздух-воздух»
Ранее Life.ru сообщал о смерти дипломата Сергея Яковлева. Он занимал посты посла России в Объединённых Арабских Эмиратах и Израиле. В МИД отметили его профессионализм и личные качества, а также звание «Заслуженный работник дипломатической службы РФ».

