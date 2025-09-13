Таксист отказался везти артиста Большого московского цирка из-за роста
Водитель такси отказался везти актёра Бобцова из-за отсутствия детского кресла
Артём Бобцов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artembobtsov
Актёр Большого московского цирка Артём Бобцов столкнулся с отказом в обслуживании со стороны водителя такси в центре Москвы из-за отсутствия детского кресла. Как сообщает Mash, причиной стало то, что при росте 132 см ремень безопасности в автомобиле располагался бы в области шеи пассажира, что создавало риск травм при ДТП.
Водитель настоял на выполнении требований ПДД, и отказался начать поездку. 39-летний Бобцов и его компания в итоге воспользовались услугами другого такси, где водитель был менее заботливым.
Водитель такси отказался везти актёра Артёма Бобцова. Видео © Telegram / Mash
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси. Такая машина должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта или набрать необходимое количество баллов.