«Не с женщинами»: Актёр из «Домового» Чирков рассказал, с кем спит в свободное время
Актёр Чирков заявил, что свободное время проводит в постели в одиночестве
Сергей Чирков. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Актёр Сергей Чирков иронично рассказал о своём подходе к отдыху и отношениям. На премьере фильма «Семейный призрак» артист признался, что предпочитает проводить свободное время в одиночестве, посвящая его сну, а не активному досугу.
Актёр Павел Чирков об отношениях с девушками. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Андрей Эрштрем
«В свободное время я сплю, но не с женщинами. С женщинами — это не про отдых, а про спорт», — пояснил Чирков в разговоре с Пятым каналом.
В настоящее время актёр находится в статусе холостяка и с юмором относится к поискам идеальной партнёрши, описывая её как полноценную и самодостаточную личность. Его шутливое упоминание о «не инвалиде» отсылает к метафорическому выражению о «второй половинке».
Отметим, что в январе 2021 года имя Чиркова оказалось в центре скандала — он был замешан в бытовом конфликте с тогдашней супругой Анастасией. Этот инцидент негативно повлиял на его карьеру, приведя к продолжительной паузе в съёмках. Подробности своих личных отношений актёр предпочитает не комментировать.
Пару лет назад Life.ru рассказывал, как Сергей Чирков устроил скандал в Обнинске, куда его пригласили провести финал детского конкурса талантов. Выступление получилось даже не спорным, актёр напился и довёл некоторых детей до истерики. Организаторам ничего не оставалось, кроме как запереть его в гримёрке, в которой обнаружились бутылки из-под виски. После этого Чиркову пришлось объясняться перед прокуратурой. Для артиста всё закончилось штрафом в 1000 рублей, но сам он обещал искупить вину перед юными зрителями.