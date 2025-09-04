«Не с женщинами»: Актёр из «Домового» Чирков рассказал, с кем спит в свободное время

Актёр Сергей Чирков иронично рассказал о своём подходе к отдыху и отношениям. На премьере фильма «Семейный призрак» артист признался, что предпочитает проводить свободное время в одиночестве, посвящая его сну, а не активному досугу.

Актёр Павел Чирков об отношениях с девушками. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Андрей Эрштрем

«В свободное время я сплю, но не с женщинами. С женщинами — это не про отдых, а про спорт», — пояснил Чирков в разговоре с Пятым каналом.

В настоящее время актёр находится в статусе холостяка и с юмором относится к поискам идеальной партнёрши, описывая её как полноценную и самодостаточную личность. Его шутливое упоминание о «не инвалиде» отсылает к метафорическому выражению о «второй половинке».