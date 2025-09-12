Путин обсудил с Любимовой квоты на прокат зарубежного кино в России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой поднял вопрос о квотах на прокат иностранных фильмов в стране. По его словам, многие деятели культуры и кино направляли письма с просьбами о защите российского кинематографа.

«Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – сказал Путин.

Любимова поддержала идею, отметив, что помощь отечественному кинематографу необходима.

«Пока зарубежные фильмы не спешат возвращаться, но со временем помощь российскому кино в этом направлении будет необходима», – подчеркнула министр.

Инициативу по квотированию иностранных фильмов выдвинул председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он предложил ввести входной взнос для рассмотрения западной картины в России и направлять часть доходов от проката западного кино на финансирование национального кинематографа. По словам Михалкова, президент поддержал эту идею.