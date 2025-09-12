Путин заявил, что мир будущего — это мир любви и дружбы
Путин: Люди будущего будут ценить близких и чувствовать ответственность
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что мир будущего должен быть основан на ценностях любви, дружбы и ответственности перед обществом, а не на эгоизме и изоляции. Своё видение он озвучил, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул важность человеческих связей и коллективной ответственности в противовес тенденциям к цифровой изоляции и социальному разобщению.
