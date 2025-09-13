Россия не видит ограничений в стремлениях Украины расширить конфликт на новые территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», – подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, польские власти на протяжении многих лет поддерживали любые, даже самые преступные и безрассудные действия Киева, надеясь использовать их против России.

«Всё это происходило в антироссийском угаре, и поляки всячески пестовали киевский режим», – добавил он.