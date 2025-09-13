Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 23:54

Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня A+

Флаг Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Флаг Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до «A+». Основными причинами снижения стали высокий и растущий уровень государственного долга, политическая фрагментация, препятствующая фискальной консолидации, а также слабые показатели бюджетной политики.

Согласно прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году достигнет 5.5% ВВП и останется выше 5% в течение последующих двух лет. Ожидается, что к 2027 году государственный долг страны возрастёт до 121% ВВП, что ограничит способность правительства реагировать на новые экономические потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов.

«Макрон должен уйти»: Во Франции больше ста депутатов поддержали импичмент президента
«Макрон должен уйти»: Во Франции больше ста депутатов поддержали импичмент президента

Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Парижу грозит экономический и политический крах из-за огромного госдолга. Он отметил, что значительная часть французского государственного долга находится в руках иностранных кредиторов. С момента вступления в должность президента Эмманюэля Макрона, государственный долг увеличился почти на $1 триллион.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar