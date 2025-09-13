Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня A+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до «A+». Основными причинами снижения стали высокий и растущий уровень государственного долга, политическая фрагментация, препятствующая фискальной консолидации, а также слабые показатели бюджетной политики.

Согласно прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году достигнет 5.5% ВВП и останется выше 5% в течение последующих двух лет. Ожидается, что к 2027 году государственный долг страны возрастёт до 121% ВВП, что ограничит способность правительства реагировать на новые экономические потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов.