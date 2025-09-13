Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня A+
Флаг Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до «A+». Основными причинами снижения стали высокий и растущий уровень государственного долга, политическая фрагментация, препятствующая фискальной консолидации, а также слабые показатели бюджетной политики.
Согласно прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году достигнет 5.5% ВВП и останется выше 5% в течение последующих двух лет. Ожидается, что к 2027 году государственный долг страны возрастёт до 121% ВВП, что ограничит способность правительства реагировать на новые экономические потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов.
Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Парижу грозит экономический и политический крах из-за огромного госдолга. Он отметил, что значительная часть французского государственного долга находится в руках иностранных кредиторов. С момента вступления в должность президента Эмманюэля Макрона, государственный долг увеличился почти на $1 триллион.