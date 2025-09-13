Польша отменила выплаты нежелающим работать украинским беженцам

Сейм Польши одобрил закон, который ужесточает условия выплаты социальных пособий иностранцам, в том числе украинским беженцам. Об этом сообщает агентство PAP. За проект проголосовали 227 депутатов, 194 выступили против, семеро воздержались.

Разработали этот проект после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки, разрешающие получать выплату «800+» — это 800 злотых (более $200) ежемесячно на каждого ребёнка.

Пособия смогут получить только те беженцы, которые проживают и работают в Польше, а их дети — учатся в польских школах. Управление социального страхования будет ежемесячно проверять, находятся ли получатели помощи в Польше и были ли они экономически активными в предыдущем месяце. Если человек не работал, выплаты приостановят. Кроме того, иностранцы должны зарабатывать не менее 50% минимальной зарплаты.