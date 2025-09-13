Единый день голосования
13 сентября, 01:28

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас объявлен в розыск СБУ

Андрей Клишас. Обложка © Wikipedia

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Как сообщает РИА «Новости», розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.

Клишас также был внесён в базу данных сайта «Миротворец»* в феврале 2022 года.

Экс-офицер СБУ выдал секретный приказ Порошенко* о терактах в России
Ранее СБУ инициировала розыск депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Политика обвиняют заочно в нарушении статьи, касающейся «посягательства на территориальную целостность Украины».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Артём Гапоненко
