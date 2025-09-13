Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас объявлен в розыск СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Как сообщает РИА «Новости», розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.