Трамп обещал начать расследование в отношении Сороса из-за протестов в США

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести расследование против венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса из-за протестов в американских городах. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы собираемся расследовать деятельность Сороса, потому что я считаю, что это дело о RICO (закон о преступных организациях — Прим. Life.ru) против него и других. Это больше, чем протесты. Это настоящая агитация. Это беспорядки на улицах, и мы займёмся ими», — отметил Трамп.

Он добавил, что в США действуют «профессиональные агитаторы», которые, в частности, получают финансирование от Сороса.