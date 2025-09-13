Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 02:18

Мыло, фигурка и диск: Немец может сесть за посылку из России на Пасху

Жителю Германии грозит тюрьма за посылку с мылом из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Tretyak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Tretyak

Жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС.

«Я не преступник, это смехотворно», – возмутился предприниматель.

По его словам, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».

Однако посылка так и не дошла до адресата – её задержали на почте в Лейпциге, а содержимое стоимостью 26,83 евро изъяли. Теперь мужчине грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Немец уже нанял адвоката и готовится судиться.

В Германии депутата наказали на €2 тысячи за поездку в Россию
В Германии депутата наказали на €2 тысячи за поездку в Россию

Ранее Life.ru писал, что Германия предлагает ужесточить визовый режим для россиян. Власти ФРГ настаивают на сокращении туристических виз в рамках нового пакета санкций ЕС, так как прошлые меры не дали ожидаемого эффекта.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar