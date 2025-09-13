Мыло, фигурка и диск: Немец может сесть за посылку из России на Пасху
Жителю Германии грозит тюрьма за посылку с мылом из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Tretyak
Жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС.
«Я не преступник, это смехотворно», – возмутился предприниматель.
По его словам, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».
Однако посылка так и не дошла до адресата – её задержали на почте в Лейпциге, а содержимое стоимостью 26,83 евро изъяли. Теперь мужчине грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Немец уже нанял адвоката и готовится судиться.
Ранее Life.ru писал, что Германия предлагает ужесточить визовый режим для россиян. Власти ФРГ настаивают на сокращении туристических виз в рамках нового пакета санкций ЕС, так как прошлые меры не дали ожидаемого эффекта.