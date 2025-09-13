Мыло, фигурка и диск: Немец может сесть за посылку из России на Пасху

Жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС.

«Я не преступник, это смехотворно», – возмутился предприниматель.

По его словам, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».

Однако посылка так и не дошла до адресата – её задержали на почте в Лейпциге, а содержимое стоимостью 26,83 евро изъяли. Теперь мужчине грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Немец уже нанял адвоката и готовится судиться.