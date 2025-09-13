Майор Демидов вывел поезд с боеприпасами из-под обстрела украинской артиллерии

Российский офицер спас поезд с боеприпасами от удара ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов сумел вывести состав из зоны обстрела.

По данным ведомства, враг попытался накрыть артиллерийским огнём район станции на освобождённой территории, где находился поезд. Несмотря на плотный обстрел, Демидов оперативно перевёл состав на запасные пути, а затем лично убедился в безопасности железнодорожного полотна и отправил эшелон к месту назначения.