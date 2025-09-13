Экс-советник РАН Соловьёв получил три года за особо крупное мошенничество

Преображенский суд Москвы назначил бывшему советнику Российской академии наук (РАН) Василию Соловьёву наказание в виде трёх лет лишения свободы. Его признали виновным по делу об особо крупном мошенничестве — статья 159 УК.

«Признать Соловьёва В.О. виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит данные из материалов суда ТАСС.