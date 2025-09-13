Актриса Екатерина Климова показала 73-летнюю маму, и сразу стало ясно, почему она не стареет

Актриса Екатерина Климова опубликовала серию трогательных фотографий со своей 73-летней мамой. Светлана Владимировна недавно получила перелом плеча и дочка отвезла её в санаторий в Ессентуки для восстановления. Снимки артистка показала в своём Telegram-канале.

Актриса Екатерина Климова с мамой. Обложка © Telegram / Екатерина Климова

По словам Климовой, эта поездка оказалась благотворной не только для матери, но и для неё самой. Актриса в шутку отметила, что из-за санатория пропустила 1 сентября, но у неё есть уважительная причина.

«Была такая шикарная погода, что нам удалось продлить лето ещё на неделю, и хоть я поехала туда с мамой, мне самой очень пошли на пользу и вода, и воздух, и забота, которой нас окружили. Получилось перезагрузиться и набраться сил», — написала она.

Сама актриса не часто делится подробностями своей личной жизни. Известно, что она родилась в Москве в семье художника и домохозяйки и у неё есть старшая сестра Виктория. У 47-летней Климовой четверо детей — дочь Елизавета от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от актёра Игоря Петренко, и дочь Белла от актёра Гелы Месхи.